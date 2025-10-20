La banca de Messi y Scaloni a los pibes de la Sub 20 tras perder la final

Mediante redes sociales, el DT de la principal selección Argentina Lionel Scaloni, y el capitán campeón del mundo Lionel Messi, dejaron sus mensajes para los “Pibes” sub 20, luego de la caída en la final de la Copa del mundo de la FIFA en la categoría ante Marruecos por 2-0. “Nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron" dijo el 10.

EL gran torneo que hizo el seleccionado que dirige Diego Placente tuvo su respaldo y felicitaciones de los campeones del mundo. Como lo hizo durante toda la competencia, Lionel Messi posteó en sus redes sus felicitaciones: “Cabeza en alto muchachos!!!! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón” sostuvo.

Por su parte, el DT de la selección principal Lionel Scaloni, acompañó una foto de todo el plantel argentino con un sólido mensaje: “Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente, a su CT, al staff, y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. Vamos Argentina! .

Post partido, Diego Placente valoró lo hecho por el seleccionado argentino, “Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Felicitarlos. Se gana y se pierde" expresó, analizando además que "Se nos complicó al principio, por ahí los nervios de la final. Y un error al principio nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, por ahí sin la posesión pero son ágiles para salir y contragolpear, nos costó y cuando nos metimos en partido ya íbamos 2-0".

Argentina estuvo cerca de alcanzar su 7mo título en Sub 20, competencia que lo sigue teniendo como el máximo ganador con 6, seguido por Brasil con 5, Portugal 2, mientras que Marruecos se sumó a la lista con un título, junto a Unión Soviética, Yugoslavia, Alemania, España, Ghana, Francia, Serbia, Inglaterra, Ucrania, y Uruguay.