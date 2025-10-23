Caos en Atlético Tucumán: ratificaron a Pusineri tras una semana al borde del estallido

Atlético Tucumán atraviesa uno de los momentos más convulsionados de los últimos años. Los malos resultados, el flojo rendimiento del equipo y las declaraciones cruzadas entre referentes, hinchas y dirigentes, encendieron una mecha que parecía a punto de explotar. Pese a los rumores que daban por hecha su salida, Lucas Pusineri fue finalmente ratificado como entrenador tras una extensa reunión de Comisión Directiva.

Durante el último partido jugado en el estadio Monumental José Fierro, la tensión se hizo visible en las tribunas. En una de las escenas más insólitas del fin de semana, los propios hinchas del Decano comenzaron a arrojar billetes falsos hacia el campo de juego, en señal de protesta. El gesto, que rápidamente se volvió viral, buscaba dejar un mensaje contundente: el público acusa a jugadores y cuerpo técnico de “venderse” o de no sentir la camiseta como antes.

El clima estalló definitivamente cuando el “Loco” Díaz, uno de los referentes del plantel, protagonizó un fuerte cruce con un simpatizante. Según se pudo observar en los videos que circularon por redes sociales, el delantero le respondió con insultos y llegó a invitarlo a pelear. En medio del caos, un empleado del club intentó abrir la puerta que separa el campo de la tribuna, lo que pudo haber terminado en un hecho de gravedad si no intervenía a tiempo otro integrante del staff.

Mientras tanto, el vestuario también está lejos de la calma. En las últimas horas, el plantel difundió un duro comunicado contra la dirigencia, mientras que Guillermo Acosta encendió más la polémica con declaraciones explosivas que apuntaron directamente a los altos mandos del club.

El presidente Mario Leito intentó recomponer el vínculo con una reunión que se extendió por varias horas, aunque sin la presencia del cuerpo técnico. La práctica del jueves comenzó recién después de ese encuentro, en un ambiente enrarecido y con el futuro deportivo lleno de interrogantes.

El presente de Atlético Tucumán muestra un equipo sin rumbo claro, una dirigencia golpeada y una hinchada que perdió la paciencia. Por ahora, Pusineri sigue en su cargo. Pero el clima en el Jardín de la República está más que caliente.