En la escena europea hay un argentino que no para de hacer goles: Joaquín Panichelli marcó de chilena en el 1-1 de Racing de Estrasburgo por Conference League y continúa su tremenda racha. El cordobés ingresó desde el banco e igualó las acciones para los Blanquiazules, donde también estuvo Valentín Barco, que terminaron repartiendo puntos contra el Jagellonia polaco en el Stade de la Meinau en su segundo encuentro por la competición europea.

A diez minutos del final, el delantero de 23 años volvió a ser protagonista para el elenco francés y después de que Guéla Doué bajara de cabeza un tiro libre de Barco, ensayó una chilena en el aire que se transformó en el 1-1 final. Panichelli y el volante ex Boca fueron dos de los titulares preservados por el entrenador Liam Rosenior. No obstante, debieron ingresar para que el conjunto de Alsacia pueda arañar un empate y conservar su invicto en Conference League.

Después de un partido soñado el pasado viernes donde marcó dos goles ante Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, el enorme presente de Panichelli parece no detenerse. Desde su llegada al Estrasburgo por 16.5 millones de euros desde el Mirandés es el goleador de la Ligue 1 con siete goles, y ahora sumó su primer tanto en competiciones europeas, totalizando un arranque de temporada acumula ocho tantos en 11 partidos, con un promedio de gol cada 93 minutos.