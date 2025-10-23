Por la 20ª fecha de la Fórmula 1, este viernes por la tarde llegará el momento de acelerar en las pruebas libres del Gran Premio de México que tiene al argentino Franco Colapinto como uno de los protagonistas en el equipo Alpine.

Tras la polémica generada en Austin, cuando el sudamericano desoyó una orden de equipo para respetarle la posición a su compañero Pierre Gasly, el número 43 volverá a escena acompañado de un buen número de compatriotas que han obtenido sus entradas para el circuito denominado “Hermanos Rodríguez”.

Colapinto en el DF, en una fresca mañana en la previa a los ensayos del Gran Premio 2025.

Para los que quedaron en el país, la actividad del viernes se pondrá en marcha a las 15:30 y la segunda salida será desde las 19. El sábado, último ensayo desde las 14:30 y la clasificación a partir de las 18. Los derechos televisivos en esta oportunidad son de Espn Premium y DirecTV, pero siempre está la opción de la app DAZN.

La gran final

La carrera final tendrá un horario dominguero de mucha expectativa en la Argentina. A las 17 se apagarán los semáforos en la recta principal, a poco de que en el país se cumpla el tiempo para participar de una nueva Elección Legislativa.

El fin de semana no descarta que en algún momento, voces oficiales de Alpine confirmen a Colapinto para la temporada 2026, lo que convertiría a la noticia en un suceso.

El mundo estará pendiente de la pelea por el campeonto de pilotos, donde continúa liderando Óscar Piastri con McLaren, pero ahora escoltado a 14 unidades por su compañero de equipo Lando Norris y el tetracampeón mundial, Max Verstappen, a 40.