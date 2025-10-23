Falsificó un comprobante de pago y se llevó $80.000 en indumentaria

Detuvieron en Plottier a una mujer intensamente buscada desde julio. Personal policial de la División Ciberdelito Económico logró dar con ella este mediodía, luego de semanas de tareas de rastreo y seguimiento.

La orden de detención había sido emitida hace unos meses, cuando esta persona simuló una transferencia a través de MercadoPago para estafar a un comerciante. Del local se llevó mercadería valuada en aproximadamente $80.000.

Luego de la denuncia del dueño del lugar, y tras el análisis de cámaras de seguridad y diversas tareas de inteligencia, los investigadores pudieron identificarla y llevaron adelante un allanamiento. Allí se secuestraron teléfonos y dispositivos electrónicos, además de indumentaria vinculada al caso, pero no pudieron localizar a la sospechosa.

Luego del operativo de hoy, la fiscalía dispuso su detención formal y el traslado al Departamento Delitos Económicos, donde quedó alojada a la espera de la formulación de cargos.

En junio también se había registrado un caso parecido, pero en esa ocasión en Buta Raquil. La modalidad fue similar, se mostraban comprobantes falsificados de transferencias exitosas, con capturas de pantalla modificadas o interfases que simulaban ser de aplicaciones reales como MercadoPago. Esa investigación también derivó en la detención de una mujer.