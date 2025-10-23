Casi 3.000 DNI esperan a sus dueños en la previa de las elecciones legislativas

El Documento Nacional de Identidad es un requisito fundamental para votar en la elección legislativa del próximo domingo. En Neuquén Capital hay casi 3.000 ejemplares esperando en las oficinas del Registro Civil. Así lo destacó Mariana Núñez, directora provincial de Registros Civiles, en diálogo con Entretiempo por AM550.

Núñez resaltó que los DNI están disponibles para retirarse en las oficinas seccionales donde fueron tramitados, y la gran mayoría corresponde a personas mayores de edad que pueden ejercer el voto.

También explicó que “ingresando a registrocivil.neuquen.gob.ar o buscando “Registro Civil Neuquén” en Google, los lleva directamente a nuestra página, donde pueden verificar el lugar de retiro”. Cada una de las oficinas seccionales va a tener un horario extendido, mañana viernes, hasta las 14:30.

Ya durante la jornada electoral del domingo, en Neuquén Capital el horario será de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde.

La zona oeste se concentrará en la seccional del barrio San Lorenzo, ubicada en Rivadavia 1100. Allí se entregarán los documentos tramitados en Gran Neuquén, ETON, Progreso y Hospital Heller.

Para las zonas este, sur y centro de la capital, los DNI estarán disponibles en la Dirección Provincial, calle San Martín 756.

En cuanto al resto de la provincia, el domingo estarán abiertas las oficinas de Senillosa (de 8 a 12), y las de Añelo, Centenario, Plottier, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar y Vista Alegre (de 8 a 14). Estas localidades son las que más cantidad de trámites tienen pendientes de entrega.

