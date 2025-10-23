Lanús se llevó un triunfazo en su visita a la Universidad de Chile y alimenta la ilusión de conquistar la Copa Sudamericana. El Granate venció 2-1 al conjunto trasandino en el Estadio Nacional de Santiago por la ida de las semifinales y quedó muy cerca de meterse por tercera vez en su historia en el duelo definitivo de la competencia. En un partido que se jugó a puertas cerradas la sanción a los chilenos por los incidentes en la llave de octavos de final ante Independiente, el elenco argentino se valió del doblete de Rodrigo Castillo para que el cotejo inicial quede de su lado.

Con un primer tiempo ordenado y explotando a tope la contundencia, apoyado en la actuación determinante de su goleador, Lanús prevaleció en la primera parte y se llevó un 2-0 que le sentaba perfecto. No obstante, el segundo tiempo los de Mauricio Pellegrino sufrieron ante un Chuncho que llevó más peligro al arco de un Nahuel Losada que falló en el gol del 1-2 pero se redimió con buenas atajadas que evitaron el empate.

U de Chile 2-2 Lanús, los goles

El goleador del Granate apareció cuando su equipo más lo necesitaba y, en una ráfaga de cuatro minutos, marcó por duplicado para darle una ventaja clave al conjunto de Mauricio Pellegrino. El primer tanto del ex Gimnasia (LP) llegó a los 25 de la primera parte, cuando una avivada suya para detectar un error en el fondo de la Universidad de Chile fue culminada con una definición espectacular por arriba del arquero. Golazo, ventaja y festejo del artillero.

Cuatro minutos después, Castillo volvió a hacerse presente, esta vez como centrodelantero puro para finalizar dentro del área chica una muy buena acción individual de Eduardo Salvio. El Toto recibió un pase largo de Marcelino Moreno, encaró al lateral rival, lo dejó en el camino y le sirvió el tanto al goleador, que aumentó la diferencia.

En la segunda mitad, el Granate se dedicó a sostener el resultado pero el duelo iba a complicársele cuando cayó el descuento del elenco chileno. Tras un córner de Charles Aránguiz rematado por Israel Poblete la pelota le fue a Nahuel Losada pero al arquero se le escapó y la dejó muerta justo para que Lucas Di Yorio, quien había ingresado hace unos minutos, la empuje y establezca el descuento.

El travesaño salvó a Lanús

Minutos después del descuento, la U de Chile siguió yendo a buscar el empate y estuvo a centímetros de conseguirlo. Una buena acción por el medio del local derivó en un centro de Felipe Salomoni para la llegada de Javier Altamirano, que sacó un potente zurdazo que dio en el travesaño y picó en la línea de gol, pero no ingresó.

Formaciones:

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Javier Altamirano y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile)

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

La previa

El equipo de Mauricio Pellegrino llega con la confianza en alza: acumula ocho partidos sin conocer la derrota y viene de superar con autoridad a Godoy Cruz por 2-0 en La Fortaleza, con goles de José Canale y Rodrigo Castillo. Ese triunfo le permitió mantenerse entre los animadores del Torneo Clausura y reafirmar su gran presente futbolístico, que tiene como punto más alto la histórica clasificación ante Fluminense en Brasil, donde logró un verdadero “maracanazo” para meterse entre los cuatro mejores del continente.

Del otro lado, la Universidad de Chile llega envuelta en cierta incertidumbre. El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez ocupa el cuarto puesto en la liga chilena, pero apenas disputó un encuentro oficial en el último mes debido al parate por el Mundial Sub 20. Además, la relación entre el técnico y la dirigencia atraviesa un momento tenso, pese a los buenos resultados que incluyeron la eliminación de Alianza Lima en un Estadio Nacional vacío, escenario que volverá a repetirse por la sanción de la Conmebol tras los incidentes en el duelo ante Independiente.