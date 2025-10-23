Cristina llamó a frenar al Gobierno: “El experimento libertario fracasó y todos lo saben”

A pocas horas del inicio de la veda, Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente con un mensaje grabado difundido en sus redes sociales, en el que llamó a votar contra el Gobierno nacional y sostuvo que “el experimento libertario fracasó”. Convocó a respaldar al peronismo en las elecciones legislativas del próximo domingo y advirtió que lo que está en juego “no es solo una elección parlamentaria, sino el rumbo del país”.

“El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente, la entrega de la soberanía y el castigo a quienes viven de su trabajo”, afirmó la exmandataria en un tono de fuerte confrontación política.

A lo largo del mensaje, CFK describió un país “donde la gente no llega a fin de mes, debe endeudarse para pagar la luz o los remedios, mientras los ganadores del modelo fugan sus ganancias con la timba financiera”. “Milei dijo que era el mejor gobierno de la historia, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos”, cuestionó, calificando la situación como “un acto de profunda humillación nacional”.

“La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo. Este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega y destrucción, y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo”, insistió.

También advirtió sobre la implementación de la Boleta Única de Papel, señalando que su aplicación “sin la debida capacitación” podría poner en riesgo la transparencia electoral. “Les pido que cuidemos mucho la elección. Cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de proteger el voto popular”, remarcó.

Hacia el cierre, dejó una definición contundente: “El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea sigue al día siguiente para sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”.