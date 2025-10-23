Milei cerró campaña y advirtió: “El domingo se decide si hay cambio o blindaje político”

Javier Milei encabezó este jueves el acto final de campaña de La Libertad Avanza en Rosario, donde habló ante una multitud junto a Karina Milei, Manuel Adorni y los principales candidatos nacionales del espacio. En un discurso de alto voltaje político, llamó a votar masivamente para “cambiarle la cara al Congreso” y advirtió que la próxima etapa de gobierno dependerá del resultado electoral.

El Presidente repasó los primeros meses de gestión y aseguró que debió avanzar “de espaldas al Congreso” para encarar reformas estructurales. Apuntó con dureza a la oposición parlamentaria, a la que acusó de intentar frenar cada avance. “En 2023 los argentinos dijeron basta. Me comprometí a ir a la raíz de los problemas, aunque fuera duro”, afirmó.

Milei sostuvo que durante el primer año “nos aprobaban todo porque creían que íbamos a fracasar”, pero aseguró que cuando la economía comenzó a recuperarse “se encendió la máquina de impedir”. Calificó al Parlamento como “destituyente” por el bloqueo a proyectos clave.

“A pesar de todo, llegamos a las elecciones de pie. Y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”, sentenció Milei, encendido por una ovación.

El mensaje fue nítido: la Casa Rosada busca un aval electoral para fortalecer su poder legislativo y destrabar la segunda fase del plan de gobierno. Para Milei, el domingo no solo define un resultado: define si tendrá margen para ir por todo.