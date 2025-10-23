¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 23 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ELECCIONES 2025

Milei cerró campaña y advirtió: “El domingo se decide si hay cambio o blindaje político”

Desde Rosario, cargó contra la oposición por frenar reformas y pidió un respaldo electoral para “dar vuelta el Congreso y avanzar sin freno”.

Por Redacción

Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 21:18
PUBLICIDAD
Ante una multitud, el Presidente pidió que la gente vote para “cambiar la relación de fuerzas en el Parlamento” y acusó a la oposición de activar “la máquina de impedir” las reformas.

Javier Milei encabezó este jueves el acto final de campaña de La Libertad Avanza en Rosario, donde habló ante una multitud junto a Karina Milei, Manuel Adorni y los principales candidatos nacionales del espacio. En un discurso de alto voltaje político, llamó a votar masivamente para “cambiarle la cara al Congreso” y advirtió que la próxima etapa de gobierno dependerá del resultado electoral.

El Presidente repasó los primeros meses de gestión y aseguró que debió avanzar “de espaldas al Congreso” para encarar reformas estructurales. Apuntó con dureza a la oposición parlamentaria, a la que acusó de intentar frenar cada avance. “En 2023 los argentinos dijeron basta. Me comprometí a ir a la raíz de los problemas, aunque fuera duro”, afirmó.

Milei sostuvo que durante el primer año “nos aprobaban todo porque creían que íbamos a fracasar”, pero aseguró que cuando la economía comenzó a recuperarse “se encendió la máquina de impedir”. Calificó al Parlamento como “destituyente” por el bloqueo a proyectos clave.

“A pesar de todo, llegamos a las elecciones de pie. Y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”, sentenció Milei, encendido por una ovación.

El mensaje fue nítido: la Casa Rosada busca un aval electoral para fortalecer su poder legislativo y destrabar la segunda fase del plan de gobierno. Para Milei, el domingo no solo define un resultado: define si tendrá margen para ir por todo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD