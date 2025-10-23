La turbulencia política y social que vive Perú en estos días abrió interrogantes respecto a la sede definitiva para la final de la Copa Libertadores anunciada para el 29 de noviembre en la ciudad de Lima.

La presidenta nacional Diana Boluarte fue destituida mediante un juicio político hace pocos días y que colocó a José Jerí en el cargo principal. Con el séptimo presidente desde 2016 años, Perú atraviesa una inestabilidad rodeada por los escándalos, las protestas sociales, las extorsiones políticas que llevaron a declarar el estado de emergencia.

Sin embargo, como para aclarar el panorama de su máxima competencia, Conmebol pudo ratificar los planes a través del propio mandatario a cargo.

Todavía con cuatro semanas por delante, como camino alternativo se estudian otras propuestas para mudar el cruce a último momento. Entre esas posibilidades no se encuentra el Monumental de River ni ningún otro estadio de la Argentina.

Posibles protagonistas

Los finalistas de la Libertadores 2025 aún no están confirmados. Flamengo le ganó la ida a Racing 1 a 0, pero ahora deberá visitar Avellaneda el próximo miércoles.

Esta noche, Liga de Quito será local de Palmeiras en la altura ecuatoriana, por el cruce de ida de la semifinal.

El conjunto de Gustavo Costas ya confirmó la baja del capitán, Santiago Sosa, quien será intervenido en su rostro en las próximas horas por una lesión que le provocó su compañero Marcos Rojo en los minutos finales del cruce disputado en el Maracaná.