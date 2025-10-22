El intendente de San Martín de los Andes recibió el alta tras una intervención quirúrgica

El Municipio de San Martín de los Andes informó que el intendente, Carlos Saloniti, recibió el alta médica tras la intervención quirúrgica que se le practicó el martes 22 de octubre, debido a una obstrucción renal que lo aquejó durante las últimas semanas.

La operación se realizó en la clínica San Agustín, en la ciudad de Neuquén, y a partir de ahora el jefe comunal iniciará un período posoperatorio, manteniéndose con licencia médica hasta su recuperación completa.

Desde el Municipio destacaron que Saloniti, su familia y el equipo municipal agradecen las muestras de apoyo, afecto y buenos deseos recibidas por parte de vecinas, vecinos, integrantes del Ejecutivo municipal, del Concejo Deliberante, del Gobierno provincial y de otros municipios.