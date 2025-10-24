Milton Delgado pide pista en Boca tras brillar con la Sub-20

De promesa a olvidado, y ahora nuevamente a la puerta de una oportunidad. Milton Delgado, una de las joyas de la cantera de Boca Juniors, vuelve a estar en la conversación luego de su gran desempeño con la Selección Argentina Sub-20, con la que llegó a la final del Mundial de Chile y se quedó con el Balón de Bronce del certamen.

El mediocampista central, que había ganado terreno en la era de Fernando Gago y se mantuvo cerca de los titulares durante el interinato de Herrón, perdió protagonismo tras el arribo de Miguel Ángel Russo y el regreso de Leandro Paredes, que se adueñó del círculo central. Sin embargo, la reciente lesión de Rodrigo Battaglia volvió a poner su nombre sobre la mesa.

Delgado, de 20 años, apenas jugó cuatro partidos en la temporada, siendo titular por última vez el 27 de julio ante Huracán. Desde entonces, su participación se limitó a minutos sueltos y apariciones en el banco. Pero su nivel en el Mundial, donde fue uno de los motores del equipo de Diego Placente, lo reposicionó como una alternativa real en el mediocampo xeneize.

Su competencia directa es con Williams Alarcón y Ander Herrera, aunque en el cuerpo técnico reconocen que el estilo de Delgado se complementa mejor con el de Paredes. Úbeda lo probó esta semana en la práctica de fútbol formal y no descarta incluirlo desde el arranque ante Barracas Central, especialmente si Brian Aguirre —que arrastra un cuadro febril— no llega al cien por ciento.