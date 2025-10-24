En lo que será el comienzo de los playoffs, Inter Miami enfrentará a Nashville SC en el Chase Stadium, en el primer encuentro de la serie al mejor de tres de la primera ronda de la postemporada de la Major League Soccer. El equipo liderado por Lionel Messi, que será nuevamente titular, buscará un triunfo que lo acerque a la segunda ronda de la competencia y le permita seguir soñando con el título. El partido de apertura de la serie se disputará desde las 21, con transmisión del MLS Season Pass de Apple TV.

Después de una temporada regular donde finalizó tercero en la Conferencia Este con 65 puntos, a solamente una unidad del líder Philadelphia Union e igualado en puntos con FC Cincinnati, los dirigidos por Javier Mascherano cuentan con la ventaja de localía por su mejor ubicación en la tabla, lo que podría ser clave en esta serie. Para el encuentro de hoy, el entrenador argentino alineará a Rodrigo De Paul, ladero de Messi en la Selección y otras figuras como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, puntales del equipo.

El foco, como siempre, estará especialmente puesto en un Messi que viene de marcar un hat-trick justamente ante las Six-Strings y disputa sus segundos playoffs desde su llegada a la MLS y acaba de firmar su renovación con Las Garzas hasta 2028. Esta temporada, Leo se coronó con la Bota de Oro tras anotar 29 goles, consolidándose como uno de los principales candidatos al premio al MVP. En el once compartirá con otros albicelestes, además de De Paul, que serían Rocco Ríos Novo (reemplaza al lesionado Oscar Ustari en el arco), Gonzalo Lujan, Marcelo Weigandt y Tadeo Allende.

Por su parte, Nashville SC llegó a los playoffs tras quedar sexto en la conferencia con 54 puntos. El equipo amarillo se presenta con la motivación extra de haber ganado recientemente la US Open Cup, aunque llega con un rendimiento irregular en la recta final de la MLS, logrando solo una victoria en sus últimos tres partidos.

Un formato diferente

Como nos tienen acostumbrados los demás deportes en Estados Unidos, el estilo de competición varía respecto de los torneos de fútbol convencionales. Los playoffs de la MLS presenta la particularidad de que las series son al mejor de tres partidos y los partidos se deciden por penales en caso de empate. Es decir, si Inter Miami gana la ida pero pierde la vuelta, no importa el marcador globa y la llave se definirá en un tercer cotejo en el estadio del mejor ubicado en la temporada regular. Un triunfo hoy, igualmente, dejaría a Las Garzas a un paso de avanzar a la siguiente instancia.

Posibles formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba; Baltasar Rodríguez, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Luis Suárez, Lionel Messi y Tadeo Allende.

Nashville SC: Joe Willis; Andy Najar, Walker Zimmerman, Jack Maher, Daniel Lovitz; Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Jacob Shaffelburg, Hany Mukhtar, Alex Muyl; Sam Surridge.

Estadio: Chase Stadium.

Árbitro: Filip Dujic (CAN).