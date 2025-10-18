Lionel Messi no para y en una nueva fecha de la MLS de Estados Unidos marcó un nuevo triplete para la victoria del Inter Miami por 5 a 2 en su visita a Nashville por la 34ª fecha de la fase regular.

El capitán argentino marcó el primero, segundo y cuarto de la lista que sirvió para ratificar la localía en los playoffs para el conjunto que dirige Javier Mascherano.

La apertura del marcador fue una marca registrada del 10, con una diagonal de derecha al centro para terminar con el remate a pie abierto, sobre el segundo palo del arquero a los 34 minutos.

La segunda aparición goleador fue para hacerse cargo de la ejecución de un tiro penal a los 17 del complemento, burlando al arquero con un toque suave de pierna zurda que rememoró lo hecho en el último mundial.

Y el último de la cuenta personal también llevó su sello distintivo con un control sobre la izquierda, la pared con el compañero de espaldas al arco rival y el remate combado, bajo, imposible para la estirada de cualquier 1 del mundo cuando quedaban 9 minutos para el final.

Números espectaculares

Cumplida la fase regular y a la espera de los playoffs de la Liga de Estados Unidos, Messi firma su actuación en el presente 2025 con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos. Además, con estos tres tantos, la cuenta del delantero llegó a las 889 conquistas oficiales, contando su participación en clubes y en la Selección.

