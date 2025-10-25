¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 25 de Octubre, Neuquén, Argentina
Independiente quedó como único líder del Prefederal

El rojo lenvantó un durísico motejo ante Roca y aprovechó las caidas de Español y Pacífico para quedar en la cima en soledad. el lunes una nueva fecha

Por Pablo Chagumil
Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 13:37
el rojo lidera en soledad la fase regular

Se jugó la décima fecha de a fase regular del Prefederal de básquet. Independiente superó al Deportivo Roca como local y quedó como único líder del campeonato, luego de que Perfora supere a Pacífico en Plaza Huincul, y Español cayera en Regina.

El rojo que dirige Andrés García mira a todos desde arriba. En La Caldera dio vuelta un durísimo partido ante el Deportivo Roca, quien había iniciado ganando 16-27, pero que después se quedó sin puntos a lo largo del resto de los parciales. Al descanso se fueron 33-39, y en el tercero lo invirtió  51-47, cerrando de gran forma el triunfo 67-60.

Español enhebró su tercera derrota en final, en su visita ante Regina cayó por 75-61, en un juego donde cerró los primeros tres parciales arriba 17-24, 38-39 y 53-54, pero en el cierre, el local levantó y de gran forma dejó sin puntos a su rival y le sacó una buena diferencia 14 puntos.

Perfora sigue en levantada y quedó como escolta y a un partido de la cima. El elenco de Plaza Huincul derrotó a Pacífico y lo bajó de la cima. Los parciales fueron siempre favorable para el verde: 26-19, 51-43,71-57 y victoria de 98-84. 

Perfora sigue en levantada y bajó a Pacífico de la cima

Por su parte Biguá sigue en levantada, el elenco verde ganó su segundo juego en fila, este de visitante ante Del Progreso de Roca en un juego parejo y de distancias cortas, que fueron favorables siempre para el equipo neuquino . 20-22, 41-45, 60-64 y final de 79-87.

La fecha 14 irá el lunes, no el domingo producto de las elecciones. Independiente visita a Biguá en EL Nido, gran duelo en el Viejo Ramírez entre Pacífico recibiendo a Centro Español, Roca hará de local de Perfora, mientras que Del Progreso se verá con Regina.

Posiciones: Independiente 8-2, Perfora 7-3, Centro Español 7-3, Pacífico 7-3, Biguá 3-7, Roca 3-7, Regina 3-7, Del Progreso 2-8.

