Independiente quedó como único líder del Prefederal

Se jugó la décima fecha de a fase regular del Prefederal de básquet. Independiente superó al Deportivo Roca como local y quedó como único líder del campeonato, luego de que Perfora supere a Pacífico en Plaza Huincul, y Español cayera en Regina.
El rojo que dirige Andrés García mira a todos desde arriba. En La Caldera dio vuelta un durísimo partido ante el Deportivo Roca, quien había iniciado ganando 16-27, pero que después se quedó sin puntos a lo largo del resto de los parciales. Al descanso se fueron 33-39, y en el tercero lo invirtió 51-47, cerrando de gran forma el triunfo 67-60.
Español enhebró su tercera derrota en final, en su visita ante Regina cayó por 75-61, en un juego donde cerró los primeros tres parciales arriba 17-24, 38-39 y 53-54, pero en el cierre, el local levantó y de gran forma dejó sin puntos a su rival y le sacó una buena diferencia 14 puntos.
Perfora sigue en levantada y quedó como escolta y a un partido de la cima. El elenco de Plaza Huincul derrotó a Pacífico y lo bajó de la cima. Los parciales fueron siempre favorable para el verde: 26-19, 51-43,71-57 y victoria de 98-84.
Por su parte Biguá sigue en levantada, el elenco verde ganó su segundo juego en fila, este de visitante ante Del Progreso de Roca en un juego parejo y de distancias cortas, que fueron favorables siempre para el equipo neuquino . 20-22, 41-45, 60-64 y final de 79-87.
La fecha 14 irá el lunes, no el domingo producto de las elecciones. Independiente visita a Biguá en EL Nido, gran duelo en el Viejo Ramírez entre Pacífico recibiendo a Centro Español, Roca hará de local de Perfora, mientras que Del Progreso se verá con Regina.
Posiciones: Independiente 8-2, Perfora 7-3, Centro Español 7-3, Pacífico 7-3, Biguá 3-7, Roca 3-7, Regina 3-7, Del Progreso 2-8.