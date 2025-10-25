Gallardo dio una conferencia picante, y ¿puso en duda su continuidad?

River volvió a dar un paso en falso en la temporada. Ante Independiente Rivadavia de Mendoza quedó eliminado en semifinales de la Copa Argentina, uno de los objetivos que quedada en el cierre de la temporada. Post caída por penales, Marcelo Gallardo habló en conferencia, sin preguntas pero con un claro mensaje de disconformidad futbolística, y puso los próximos 45 días como claves de cara al año próximo.

Eliminado de la Copa Libertadores en cuartos, lejos en el Mundial de clubes, y no poder alcanzar la final de la Copa Argentina, ahora River solo tiene el objetivo claro del Torneo Clausura, donde además deberá buscar su boleto a las próxima Copa Libertadores. El golpe en Córdoba ante los mendocinos provocaron fuertes reacciones del DT del Millonario, cada más cuestionado.

"No cabe otra que aceptar, abrazar este momento de mierda, porque te tenés que hacer cargo, no te podés desprender” Arrancó Gallardo, agregando además que “No podemos encontrar fluidez ni soltura. En general el equipo no muestra frescura ni creatividad. Cuando suceden estas cosas vivís un momento como éste", inicio en relación a la poca producción durante ya varios partidos.

"Analizaremos al final de la temporada, donde faltan muy pocos días, y después haremos un análisis de cómo seguimos. Hasta ahora, los objetivos no sean cumplidos. Nos queda rever si podemos intentar estos últimos 45 días agarrarnos del campeonato, que es la única chance que tenemos para revertir este año completamente negativo y después de eso veremos y analizaremos cómo terminamos el año. Y después tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto".

Además, remarcó que estos momentos no son para cualquiera, y que los hombres se ven en estos m omentos de adversidades, maldad en la opinión, y que hay que hacerse cargo. “Todos podemos tener un mal año deportivo pero con otra forma, con otra identificación. Esa será una búsqueda y el intento de mi parte. Tratando de mentalmente estar preparado para sostener este momento, tener la claridad y la emoción controlada. Emoción controlada, de eso se trata. Porque si tenés las emociones medias flojitas de papeles... chau, te hacen mierda. Yo por lo menos tengo que tener controlada esa parte, para tener claridad y pensar en lo que viene".

En la actualidad, River está logrando la clasificación a Copa Libertador por la tabla anual con 52 puntos, uno más que Argentino, y a 10 de Central que está como líder, en el caso de ser campeón lo consigue automáticamente. En el Clausura está en el puesto 5 del Grupo B con 21 puntos, 4 menos que Vélez (4to) y a 6 del líder Riestra.