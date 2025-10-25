Davidovich Fokina vs Fonseca: duelo generacional en la final histórica de Basilea

El ATP 500 de Basilea vivirá este domingo una final fuera de guion: Alejandro Davidovich Fokina y João Fonseca se medirán en un duelo que enfrenta experiencia y juventud, con historias opuestas pero igualmente inspiradoras.

Davidovich Fokina, de 24 años, llegó a esta definición tras superar al francés Ugo Humbert por 7-6(4) y 3-1, cuando el galo debió retirarse por molestias en la cadera. El español se presenta así en su quinta final del circuito ATP, con cuatro derrotas previas en la mochila y la ambición de finalmente coronarse. Su rendimiento en Suiza le permitió también alcanzar el mejor ranking de su carrera, ubicándose entre los 15 mejores del mundo, consolidando una temporada que ya lo vio brillar en Acapulco y Washington.

Enfrente estará Fonseca, la promesa brasileña de apenas 19 años, que continúa rompiendo barreras en su meteórico ascenso. El joven carioca venció a Jaume Munar 7-6(4), 7-5 en un duelo que mostró su temple: remontó un 5-3 en el segundo set y cerró tres games consecutivos para sellar la final.

Con este logro, Fonseca se convirtió en el primer brasileño en disputar una final de ATP 500 y en un escenario mayor al nivel ATP 250 desde Gustavo Kuerten en 2003. El número 46 del mundo llega con una estadística imponente: 6-1 frente a jugadores del Top 50 desde agosto, y buscará su segundo título ATP tras haberse coronado en Buenos Aires a comienzos de este año.

La final de Basilea promete ser un choque de estilos y generaciones: la experiencia y la resiliencia de Davidovich Fokina contra la frescura y audacia de Fonseca.