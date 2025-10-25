La final menos esperada: el “Bicho” y la "Lepra" mendocina van por la gloria en la Copa Argentina

La Copa Argentina 2025 tendrá un campeón nuevo. Argentinos Juniors y Independiente Rivadavia se ganaron el derecho a disputar una final que promete emociones, goles y la posibilidad de escribir un capítulo histórico para ambos clubes.

El “Bicho” llegó tras superar a Belgrano en semifinales, consolidando un torneo sólido que refleja su intención de sumar un nuevo título nacional a su historia. Argentinos Juniors buscará aprovechar su experiencia en torneos de primera para quedarse con el trofeo y asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Independiente Rivadavia dio el gran batacazo al eliminar a River, el equipo de Marcelo Gallardo, y meterse en la final. El conjunto mendocino, protagonista en los últimos años del ascenso, quiere coronar un año histórico con su primer título a nivel nacional y reivindicar el buen momento del fútbol de su provincia.

El formato de la final será igual al resto del torneo: si el marcador termina empatado tras los 90 minutos, la definición se resolverá directamente por penales. Aún no hay sede ni fecha confirmada, aunque la segunda semana de diciembre aparece como la más probable. Los escenarios posibles incluyen estadios como el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Ciudad de Lanús o el 5 de Abril de Santa Fe.

La Copa Argentina se mantiene como un torneo donde cualquiera puede soñar en grande. Por cuarto año consecutivo tendrá nuevo campeón: el año pasado Central Córdoba de Santiago del Estero venció a Vélez, y antes lo habían hecho Estudiantes de La Plata y Patronato. Este certamen continúa siendo una puerta abierta a la gloria y a la posibilidad de jugar la tan deseada Copa Libertadores.