Árbitros confirmados para las semifinales de Copa Argentina

Se confirmaron las ternas arbitrales para los partidos de semifinales de la Copa Argentina, a disputarse el jueves 23 entre Belgrano y Argentinos, y el viernes 24 con el duelo de River ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En el Gigante de Arroyito, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors buscarán su primera final en la competencia nacional, el jueves a las 21,10hs. Impartirán justicia Yael Flacón Pérez como el primer árbitro, Maximiliano Del Yesso y Juan Mamani los asistentes.

El Bicho accedió a esta instancia luego de dejar en el camino a Central Norte de Salta, Excursionista, Aldosivi y en cuartos a Lanús. Por su parte, el Pirata le ganó a Real Pilar, Defensores de Belgrano, Independiente y Newell´s.

Por otro lado el día viernes, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba se jugará desde las 22.10hs el choque entre River ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por primera vez en la instancia copera. El encuentro será dirigido por Andrés Gariano, acompañado por Facundo Rodríguez y José Castelli como jueces de línea.

River va por una nueva final de Copa Argentina y el pasaje a Copa Libertadores

Gariano es uno de los jueces que quedó apuntado por errores, como el anulado de Uvita Fernández en Belgrano ante Barracas Central, y posteriormente estuvo en Godoy Cruz vs Independiente donde se equivocó al no sancionar dos claros penales.

La lepra mendocina inició su camino superando a Estudiantes de Caseros, Platense, luego eliminó al campeón Central Córdoba, y en cuartos a Tigre. El Millonario dejó en el camino a Ciudad Bolivar, San Martín de Tucumán, Unión de Santa Fe, y en cuartos de final a Racing.

Cabe destacar que para esta competencia no hay VAR, por lo que las decisiones no tendrán el apoyo de la tecnología.

El campeón de la competencia, además de sumar un título, logrará su clasificación directa a Copa Libertadores de América 2025, lugar importante considerando que ninguno de los cuatro equipos aún no tiene su boleto asegurado.