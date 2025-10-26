Franco Colapinto la peleó en el fondo, y quedó 16° el Gran Premio de México

Se corrió la fecha 20 del calendario anual de la Fórmula 1, el Gran Premio de México que se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez dejó a Norris como sólido ganador seguido por Leclerc y Verstappen. Franco colapinto estuvo siempre en el pelotón del fondo y terminó en el puesto 16.

EL circuito cuenta con un total de 4,304 kilómetros, 16 curvas, y emplazado a 2.200 metros de altura, dato no menor considerando la aerodinámica de los coches. fueron 71 vueltas atractivas donde el plato fuerte estuvo en la pelea por el título.

GP de México- momentos destacados

Final de la carrera

Tras 71 giros, Lando Norris se quedó con el primer puesto y es el nuevo lider del campeonato. segundo la Ferrari de Leclerc, tercero Max Verstappen. Franco Colapinto terminó 16.

Vuelta 70

Se quedó Carlo Sainz en el giro 13, Franco Colapinto se ubica 16. Un Auto de seguridad paraliza la carrera y le permite a Leclerc mantener la posición sobre Verstappen.

Vuelta 60

Max Verstappen da pelea y logra el tercer lugar por encima de Bearman, quien está haciendo una gran carrera y está cuarto, aguantando a Oscar Piastri que quiere sumar en la pelea por el título.

Vuelta 50

Paró Franco Colapinto por primera vez en boxes y puso neumáticos medios para los giros finales, saliendo en el úesto 17.

Vuelta 48

Comenzó la tanda de segunda paradas, Piastri tuvo una muy rápida y volvió 7mo por delante de Antonelli y Hamilton. Norris tiene un andar demoledor, mientras que Colapinto se mantiene puesto 16 aun sin ingresar a boxes.

Norris está imparable se encamina un triunfo sólido

Vuelta 36

Se mueve el clasificatorio con los equipos entrando a boxes, Fernando Alonso abandonó y es el tercero en dejar la competencia. Gasly ingresó para Alpine y quedó en la última colocación, Colapinto sigue corriendo con gomas duras y haciendo buen ritmo, a la espera de poner medias para terminar de mejor forma.

Vuelta 28

Hulkerberg abandona por desperfectos en su auto. Hamilton cumplió su sanción y cayó en el puesto 12. Norris- Leclerc se mantiene 1-2. Franco Colapinto se mantiene puesto 18, aun con gomas duras.

Vuelta 20

Lidera Norris, Lewis Hamilton marcha tercero, pero por una penalización en una maniobra contra Max Verstappen, sufrió una sanción de 10 segundos que los cumplirá en los pix, donde perdería algunas posiciones. Carlos Saiz debió entrar a Boxes, quedó en puesto 19, por detrás de Colapinto que ahora está 18° .

Largaron

En una largada con varios despistes, Lando Norris supo aguantar el empuje de los autos de Ferrari y Max Verstappen, y mantuvo el primer lugar.

Franco Colapinto se mantiene el fondo, siendo el único con neumáticos duros en pista, y logrando una posición por el avandono de Lowson.

La Previa

Lando Norris largará desde la primera posición marcando un registro de 1:15.586. AL piloto de McLaren lo perseguirán Las Ferraris de Charles Leclerc en el segundo lugar y Lewis Hamilton desde el tercero. Max Verstappen, ganador de las últimas fechas, partirá en el quinto lugar, mientras que Piastri, líder del campeonato, saldrá octavo.

Para el argentino Franco Colapinto, quien tuvo una Qualy para el olvido, saldrá en el puesto 20°. En el 18 será la largada de su compañero Piere Gasly.

Luego de un noveno puesto en la primera práctica, el piloto de Alpine quedó 18° en el segundo y 19° en el tercero. En la clasificación tuvo un pequeño fallo en la Curva 3, que lo dejó en el fondo de la parrilla.

Si bien el panorama para esta carrera es poco alentador, el argentino tiene como misión el sumar puntos en las fechas restantes, y terminar de confirmar su continuidad para el 2026.