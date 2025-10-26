Se jugó en Cipolletti, el campeonato Argentino de selecciones B y C de Hockey en categoría Sub 19. Neuquén se quedó con el título superando en la final a Sudoeste de Buenos Aires, y logró además el ascenso a la A del 2026.

El equipo que dirigió Christian Passot consiguió el título de forma invicta, pasando por momentos de superación y festejando en una gran final, donde Alexia Adem fue la MVP y la goleadora del torneo con 7 tantos.

Se impuso en la definición por 4-2 ante la Asociación de Sudoeste de Buenos Aires, con tres de Adem y uno de Nina Volpe. Biagioli y Mansilla los tantos del elenco bonaerense.

Durante todo el camino, el seleccionado provincial había quedado segundo con 5 unidades en el Grupo A, por detrás del Valle de Chubut líder con 7, y dejando en el camino a Rio Negro (4) y San Luis sin sumar. En semifinales doblegó a Federación Chaqueña, quien había ganado la zona B. luego de empatar 1-1, se impuso 2-1 por penales.

Plantel completo: Delfina Jara, Guillermina Zaglio Maruan, Victoria Monserrat, Emilia Marozzini, Nina Volpe, Guillermina Llorens, Alexia Adem, Sofía Chazarreta, Ana Rueda Moreno, Oriana Brualla, Rocío Vázquez, Jazmín González, Valentina Aguirre, Zoe Carrasco, Catalina González, Zoe Fuentes, Bárbara Ducardt, Martina Olivieri, Constanza López, Zoe Lobos.

El podio lo completó el Valle de Chubut, quien le ganó 4-2 a Chaco, mientras que el seleccionado de Rio Negro, anfitriones del certamen, quedó en al 6ta colocación.

Además se jugó el Argentino C, donde Corrientes ganó el título y el ascenso a la B, superando a la Federación Chilena 4-3 en los penales. Tercer puesto para la Asociación Austral.