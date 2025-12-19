Josefina Condermatz, la flamante Ministra de deportes, juventud y cultura de Neuquén, fue la máxima autoridad presente en el Centro de Convenciones Domuyo, escenario de la entrega de los Premios Pehuen 2025 que distinguió a Gisella Bonomi como el valor más importante de la provincia.

La funcionaria subió al estrado justo antes de entregarse el máximo galardón que recayó en la figura de la capitana de las Kamikazes, el seleccionado argentino de beac handball que se consagró campeón mundial en China.

Allí, Condermatz reconoció sentirse muy emocionada con la velada, “rodeada de deportistas, dirigentes y periodistas”, reconociendo muy especialmente a las familias de todos los destacados por el esfuerzo diario que se realiza para el desarrollo de los deportistas.

“Con el Gobernador creemos que el deporte es una manera de esta cerca de la gente y por eso el apoyo para el desarrollo de todos. Estoy muy contenta de cumplir una nueva entrega de los premios Pehuén”, expresó la política.

Instantes después, en el contacto con Grito Sagrado, la funcionaria recordó que su padre fue ganador de uno de los Pehuén en la década del ´90, siendo un gran valor del rugby local.