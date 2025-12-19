La alerta sanitaria por la gripe A H3N2 volvió a encenderse en Sudamérica luego de que se confirmaran casos del llamado subclado K en países de la región. Tras los reportes en Chile, Perú y Colombia, en la Argentina el Instituto Malbrán comenzó a analizar muestras locales de influenza para determinar si esta variante ya ingresó al país y se encuentra en circulación.

El primer caso chileno fue confirmado por el Ministerio de Salud de ese país, que consideró el hallazgo como esperable debido a la evolución global del virus. Las autoridades sanitarias advirtieron que, a medida que avance la secuenciación genética, podrían detectarse nuevos contagios del mismo subclado en los próximos días.

El subclado K de la influenza A H3N2 ya había sido identificado en México y, más recientemente, en Perú y Colombia, lo que refuerza la hipótesis de una propagación sostenida en la región. A diferencia del hemisferio norte, donde el invierno potencia la transmisión, en Sudamérica el virus avanza incluso en condiciones climáticas cálidas, algo que los especialistas advierten que no frena necesariamente su expansión.

En ese contexto, el foco en la Argentina está puesto en el trabajo del Instituto Malbrán, el laboratorio nacional de referencia. Fuentes del organismo señalaron que durante diciembre ingresaron muestras positivas de H3N2, que actualmente se encuentran en proceso de análisis y secuenciación para confirmar si corresponden al subclado K.

El interés sanitario sobre esta variante se debe a que presenta mutaciones que pueden evadir parcialmente la inmunidad, tanto la adquirida por infecciones previas como la generada por la vacunación, lo que podría traducirse en mayor cantidad de contagios e internaciones, especialmente en personas de riesgo.

Por el momento, no hay confirmación oficial de la presencia del subclado K en territorio argentino. Sin embargo, los especialistas remarcan que se trata de una situación dinámica, influida por el movimiento constante de personas entre países donde el virus ya circula.

Desde los organismos de salud reiteraron la importancia de mantener la vacunación antigripal y reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios y permanecer en el hogar ante fiebre, tos o malestar general.

Mientras avanza la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de las muestras en el Malbrán será clave para determinar si la denominada “supergripe” H3N2 ya cruzó la cordillera. La confirmación —o no— del subclado K marcará los próximos pasos en materia de prevención y comunicación sanitaria en plena temporada de circulación viral.