Este viernes 19 de diciembre se realizará La Noche de las Vacunas, una jornada de vacunación extendida en toda la provincia. Es abierta a la comunidad, y estarán disponibles todas las vacunas del calendario. A esta actividad se sumaron actores del sector privado.

Destacaron que el trabajo conjunto de todos los actores es fundamental para lograr buenas coberturas. Las vacunas son herramientas fundamentales para la salud, respaldadas por décadas de uso seguro y sólida evidencia científica, que han demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades en todo el mundo.

Los centros privados de salud que se suman son:

Instituto de Seguridad Social del Neuquén - ISSN.

- ISSN. Clínica Leben Salud , de 18 a 22 calle Santa Fe 273 Neuquén Capital.

, de 18 a 22 calle Santa Fe 273 Neuquén Capital. Clínica Chapelco de 18 a 22, calle Marcelo Berbel 380 San Martín de los Andes.

de 18 a 22, calle Marcelo Berbel 380 San Martín de los Andes. Clínica Copelco de 18 a 22 en Av. Carlos H. Rodríguez y Av. Julio Roca Cutral Co.

En la ciudad de Neuquén, el personal de salud estará en el Monumento al General San Martín, de 18 a 22. Los hospitales Castro Rendón, Heller y Bouquet Roldán también se sumarán a la iniciativa.

Cabe recordar que actualmente el Sistema de Salud de Neuquén se encuentra en alerta tras la sospecha de un caso de sarampión/rubéola en un menor de Senillosa, finalmente descartado; y la confirmación de dos casos de tos convulsa (coqueluche).

La vacunación sigue siendo la herramienta más segura y eficaz para cortar la cadena de contagios y proteger a los grupos más vulnerables, como los lactantes y las personas con inmunidad disminuida.