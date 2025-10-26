En un encuentro clave para sus aspiraciones, Boca le ganó por 3-1 a Barracas Central el duelo postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura, tres puntos clave que no solamente lo metieron en puestos de octavos del certamen sino que lo devolvieron al segundo lugar de la tabla anual pensando en la clasificación a la Copa Libertadores. Pese a arrancar perdiendo por el golazo de Rodrigo Insúa, el Xeneize lo dio vuelta en el complemento con un doblete de Milton Giménez y otro gol de Miguel Merentiel en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia. En el local se fue expulsado Iván Tapia durante la primera mitad.

Tuvo dos caras el encuentro para el club de La Ribera. En un duelo muy friccionado en donde los futbolistas de Barracas fueron a buscar el juego físico, a los conducidos por Claudio Úbeda les costó mucho generar fútbol y a pesar de una de las polémicas del encuentro que lo benefició con la expulsión de Iván Tapia por doble amarilla, rápidamente el local encontró un gol totalmente fuera de contexto de Insúa, que sorprendió a Agustín Marchesin y puso en ventaja al Guapo. El resto de esa primera mitad se vio a un Boca con pocas ideas, que sólo tuvo un cabezazo de Giménez para intentar igualar.

Paredes y Tapia se cruzaron y el hijo del Chiqui terminaría viendo la segunda amarilla minutos más tarde. (Foto: Clarín)

Sin embargo, el complemento fue muy diferente. Úbeda movió el banco e hizo entrar a Exequiel Zeballos, cuyo impacto fue muy importante. Antes de los diez minutos, Giménez apareció para empatar tras una jugada del Changuito que se había ensuciado y tres minutos después, con complicidad del arquero Marcos Ledesma, estableció de cabeza el 2-1. En un abrir y cerrar de ojos el duelo se le había acomodado a un Boca que aprovechó el desconcierto local para cerrar la historia de contraataque: una corrida de Zeballos derivó en un centro para que Merentiel le pusiera cifras definitivas aún con casi media hora por delante.

Desde allí el manejo visitante del partido fue casi sin sobresaltos en los pies de Leandro Paredes, que se asoció bien con Milton Delgado, otro de los que respondió y con Ander Herrera, que ingresó desde el banco para ayudar a sostener la pelota. Los tres mediocampistas ayudaron a que Boca termine con tranquilidad defendiéndose con la pelota ante un rival que jamás pudo reaccionar. Triunfo clave para un Xeneize que regresa a la zona de playoffs y sube al segundo lugar de la tabla anual, lo que por ahora lo posiciona en la clasificación directa a la Copa Libertadores.

Barracas 1-3 Boca, los goles

Realmente un tanto de otro contexto le permitió a Barracas ponerse en ventaja. Rodrigo Insúa ganó una pelota dividida y le tuvo una fe ciega a su pegada de zurda para patear desde más de 30 metros de sobrepique. El balón cayó violentamente y dejó sin respuestas a Agustín Marchesin, totalmente sorprendido por el remate.

Sin embargo, en la segunda parte Boca forzó cada vez más al local contra su arco y una jugada sucia consiguió el empate. El ingresado Exequiel Zeballos intentó gambetear y se llevó la pelota a los tumbos hasta que le quedó a Milton Giménez, que pudo girársele a su marcador, ganó esa pelota y definió con el pie abierto al segundo palo de Marcos Ledesma para establecer el 1-1.

Solamente tres minutos después, el Xeneize iba a encontrar otro tanto clave con su goleador mediante el juego áereo. La jugaron por derecha para Juan Barinaga, el lateral metió un centro al segundo palo y Giménez metió un cabezazo de pique al piso que, con un poco de complicidad en la respuesta floja de Ledesma, se convirtió en el 2-1.

Diez minutos después del 2-1, empezaron a aparecer los espacios para Boca, que aprovechó la ventaja numérica como no había podido hacerlo antes y amplió la diferencia. Zeballos volvió a influir, esta vez con una corrida por derecha que terminó en centro atrás para la llegada de Miguel Merentiel. El uruguayo se tropezó en la disputa con Fernando Tobio pero aún así la suerte lo ayudó en la definición y decretó el 3-1.

Duelo con Paredes y roja para Tapia

Desde el comienzo del partido se había dado un duelo en la mitad de la cancha entre el volante de Boca y el hijo del presidente de la AFA. Al principio del encuentro, un cruce verbal que terminó en empujones le costó la amarilla a ambos (Paredes no jugará ante Estudiantes por llegar a la quinta) y unos minutos después el mediocampista de Barracas intentó ir a disputarle la pelota y tiró una patada que el árbitro Nicolás Lamolina consideró falta de amarilla, aunque Tapia ni siquiera termina impactando al '5' Xeneize, y expulsó al jugador del Guapo.

Formaciones:

Finalmente, Úbeda se decantó por Milton Delgado para reemplazar al lesionado Rodrigo Battaglia. Además, en otro de los cambios del equipo respecto de la caída ante Belgrano en La Bombonera, Brian Aguirre, que tuvo una semana complicada con un estado febril, será reemplazado por el chileno Williams Alarcón.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia.

El encuentro es transmitido por el Grupo Prima Multimedios y todas sus emisoras.

La previa

Con la misión de escalar en la tabla anual y afianzarse en la zona de clasificación, Boca va a un reducto complicando frente a un rival con mismas pretensiones. Luego de la derrota ante Belgrano 2-1 en la Bombonera, el Xeneize quedó en la quinta colocación de la general con 50 puntos, por lo que un triunfo hoy lo podría en el segundo puesto, por encima de River que tiene 52, y al mismo tiempo lo mete en zona de clasificación en el Grupo B, donde hoy está en el 10° con 17 puntos, pero de ganar podría escalar a la tercera ubicación.

Para Barracas será la chance de poder escalar a la cima, donde están Central Córdoba y Estudiantes con 21 puntos. El Guapo llega de igualar 2-2 ante Tigre en un juego que tenía casi ganado. En la anual, el equipo de Rubén Insúa pelea por un lugar en Copa Sudamericana, hoy estando en el décimo, perdiendo terreno ya que igualó en sus últimas cuatro presentaciones.