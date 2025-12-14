Este 1 de diciembre se cumplieron cuatro meses del trágico siniestro vial en el cual murieron dos empleados estatales de Neuquén al chocar contra un camión en Ruta 7 cuando iban a una obra de inauguración de la ampliación de un tramo de la misma ruta.

El vehículo en el que iban ambas víctimas recibió el impacto frontal de un camión de la empresa Transcont, que llevaba una carga peligrosa. La violencia del choque fue tanta que ambos murieron en el momento.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Andrés Fuentes de 57 años y Horacio Cofre de 53, ambos empleados del área de Protocolo de la Provincia. En su memoria y homenaje, este sábado 13 de diciembre, a más de cuatro meses de su partida, desde Estrellas Amarillas de Neuquén se acercaron junto con sus familiares a colocar carteles por ellos.

En el lugar de la tragedia, en la Picada 16, se instaló un cartel y se pintó una estrella amarilla con los nombres de ambos, recordando que allí dos personas que eran empleados, hijos, padres, esposos, compañeros y amigos, perdieron la vida.

Foto: Estrellas Amarillas Neuquén.

Del acto participó la familia de Horacio Cofre, quienes fueron parte del pintado de la estrella y de la colocación del cartel. Ahora en ese lugar hay una señal para todos los conductores, para que tomen consciencia y manejen con prudencia.

El cartel expresa: "Sea prudente, aquí hubo víctimas fatales". El mismo busca ser un recordatorio para quienes transitan por la zona pero también para recordar a todas las víctimas de siniestros viales que se ha cobrado la misma ruta.

En el hecho de ese 1 de agosto también hubo un tercer pasajero que sobrevivió. Viajaba en el asiento trasero del acompañante y fue trasladado por precaución al hospital de San Patricio del Chañar. Por su parte, el conductor del camión fue derivado al centro asistencial de Centenario con diversos traumatismos.

A partir de esta y otras tragedias, desde la Secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo decidieron tomar medidas preventivas para evitar más muertes, como restringir la velocidad, colocar radares, controles policiales y horarios de restricción para tránsito pesado.