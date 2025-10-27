Con el Regional y el Federal A en juego ¿cómo continúa LIFUNE?

La Liga de Fútbol de Neuquén le da continuidad a temporada en el Oficial A, que producto de las competencias federales, está sujeto a modificaciones en los equipos involucrados, es por ello que entre semana se verá una gran cantidad de partidos, que involucran a los equipos del Regional Amateur y el Federal A.

Solo un juego de la fecha 14 se disputó el sábado, donde Unión Vecinal y Centenario empataron 1-1. El viernes debió jugar Don Bosco ante Rincón, pero la visita no se presentó, pegando el segundo faltazo en la temporada.

Justamente el León del norte es quien más se tiene que poner al día, y hoy lunes desde las 14hs se enfrentará a San Lorenzo en el postergado de la jornada 12. Por otro lado el martes en Centenario, la ADC recibe a Alianza, en el juego reprogramado de la 13.

En Valentina, fue empate entre Vecinal y Centenario

El grueso de la actual fecha 14 se jugará el miércoles donde el escolta San Patricio recibe a Don Bosco, Petrolero se verá las caras con Maronese, Patagonia ante Pacífico, y el Deportivo Rincón deberá recibir al líder Independiente. El jueves Alianza se pone al día con San Lorenzo.

Oficial A Posiciones: Independiente 29, San Patricio 23, Pacífico 20, Vecinal 19, Alianza 18(**) Patagonia 18, Maronese 17, Don Bosco 16(+), Rincón 16(*) (+), Centenario 12(*), San Lorenzo 9, Petrolero 9.

A la competencia le quedarán pendientes a programar (*) los juegos de Alianza recibiendo al Deportivo Rincón, el fallo del tribunal entre Don Bosco vs Rincón (+).