En su visita al estadio Claudio "Chiqui" Tapia, Boca se llevó un triunfo clave para sus aspiraciones con el 3-1 a Barracas Central en el postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura. Sin embargo el duelo no estuvo exento de polémicas, sobre todo en la primera parte donde Nicolás Lamolina omitió una expulsión de un jugador local pero más tarde expulsó a Iván Tapia por doble amonestación por una falta sobre Leandro Paredes en la que no se ve que el mediocampista lo toque.

A los dos minutos de partido, Rafael Barrios golpeó sin la pelota a Miguel Merentiel, pero Lamolina solo amonestó al defensor y el VAR no intervino en la acción. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico del Xeneize reclamaron roja. En esa misma jugada, empezó el duelo entre Paredes y Tapia, quienes protagonizaron un cruce verbal que terminó en empujones y le costó la amarilla a ambos (Paredes no jugará ante Estudiantes por llegar a la quinta).

Unos minutos después Tapia intentó ir a disputarle la pelota a Paredes en uno nuevo capítulo del cruce entre ambos y, en el intento de quite, tiró una patada que el árbitro Nicolás Lamolina consideró falta de amarilla. Lo cierto es que el volante local e hijo del presidente de la AFA ni siquiera termina impactando al '5' de Boca, que sin embargo debió irse expulsado a los 18 minutos de partido, dejando al Guapo con 10 jugadores.

A pesar del hombre de menos, Barracas logró ponerse en ventaja con un golazo de Rodrigo Insúa, aunque esto no iba a sostenerse ya que en la segunda mitad el Xeneize consiguió la remontada en menos de 20 minutos gracias a los dos tantos de Milton Giménez y el restante de Merentiel que redondearon el 3-1 final.