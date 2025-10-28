El Prefederal de básquet entró en una atrapante definición

Se disputó la fecha 11 del Prefederal de básquet. El partido de la fecha no defraudó, donde Pacífico superó a Español en suplementario, y quedó como escolta junto a Perfora de Independiente, quien en Biguá se llevó el triunfo. En el fondo, cuatro equipos se mantienen con la misma racha.

Tabla divida en dos, pero con paridad en ambos lados. En la zona alta se ubica Independiente, que volvió a ganar y se aseguró la 4ta colocación pensando en el playoffs. El rojo derrotó a Biguá como visitante 62-69 en un juego donde dominó la primera mitad el equipo local por 20-13 y 37-26. En el tercero el rojo lo dio vuelta con una gran actuación de Joaquín Marcon (12-25) y lo liquidó en el último con parcial 12-18.

El juego de la jornada estuvo en el Viejo Ramírez, donde Pacífico apeló a tiempo suplementario para superar a Centro Español por 97-90. En un cotejo cambiante en el resultado, el deca lideró los primeros cuartos yendo al descanso 46- 39. El tiro lo levantó en el tercero 63-63, y terminaron igualados en 85. En los 5´adicionales, fue más el dueño de casa con parcial de 12-5.

Español y Pacífico animaron un atractivo cotejo en el Viejo Ramirez - Foto NQNdeportivo

En Roca, Perfora se llevó el triunfo en casa del naranja en un final vibrante por 76-79. En el minuto final el verde levantó un partido que estaba tres abajo. Al descanso se fueron 39- 35, e igualados en 60 en el tercero.

Del Progreso volvió al triunfo después de varios partidos. El elenco de Roca se impuso 83-78 ante Atlético Regina. La visita se fue arriba en los primeros dos cuartos 46-39, achicó distancias en el tercero Progre, y en el cuarto final justificó el triunfo.

Próxima fecha se disputará el viernes: Español vs Deportivo Roca, Perfora vs Biguá, Independiente vs Del Progreso, y Regina recibe a Pacífico.