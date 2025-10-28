Conmebol abrió el pre-registro para las entradas de la Final de la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que desde el lunes 27 ya se habilitó el pre- registro oficial para la compra de entradas para la gran final de la Copa Libertadores de América, que definirá a sus equipos esta semana, y que se disputará el Lima, Perú el 29 de noviembre.

El registro se podrá realizar mediante libertadores.eleventickets.com y permanecerá disponible hasta las 23:59 del miércoles 29 de octubre, horario donde Racing ya sabrá si estará o no en la gran definición. El objetivo de esta pre venta, es optimizar el accesos y evitar la saturación de la plataforma durante los día de venta oficial.

La expectativa es muy grande, principalmente para los hinchas de Racing, que este miércoles recibe al Flamengo de Brasil por el cotejo de vuelta desde las 21.30hs. La ida fue triunfo del “Fla” por la mínima, y en Avellaneda buscará dar vuelta la serie y metercer en la gran definición.

Por otro lado, está la Liga de Quito, quien dio la gran sorpresa en la ida goleando 3-0 en el juego 1 al Palmeiras en la altura, ahora Brasil será escenario de la vuelta el jueves donde uno de los máximos candidatos del certamen irán por la remontada.

La gran final de la Copa Libertadores de América será el sábado 29 en el Estadio Monumental U de Perú, que tendrá capacidad para 80 mil espectadores. En dicho escenario se jugó la definición del 2019 donde el FLamengo superó a River.