Con presencia neuquina, Argentina se coronó campeón del Panamericano de Pádel

Los seleccionados masculinos y femenino de Pádel se consagraron campeones del campeonato Panamericano absoluto que se desarrolló desde el 22 al 25 del corriente mes en Chile. Dentro del equipo dijo presente la neuquina Daiara Valenzuela, quien se afianza con la celeste y blanca.

El talento que surge desde el semillero nacional da sus frutos para la Asociación de Pádel Argentina, quien lleva adelante un proyecto deportivo de renovación para los juveniles, y que ahora dan la talla en las competencias internacionales.

Ambos equipos lograron coronarse superando en la final a Brasil. Los caballeros retuvieron el título conseguido en el 2023, mientras que las damas se tomaron revancha, con Daiara Valenzuela en cancha. La neuquina fue parte del equipo que ganó el segundo punto junto a María Ferreyra, con set de 6-0, y 6-4. Previamente Victoria Volches y Martina Fassio lograron el primer punto en la definición.

Previamente, superaron en la fase de grupos a Venezuela y a Paraguay. En Semifinales derrotó a Estados Unidos por 2-0. Por su parte los caballeros dejaron en el camino a México en semis.

En la final masculina, el título quedó también para Argentina con un ajustado 2-0 con parciales de 6-7, 7-6 y 7-6, reteniendo el título ganado justamente frente al mismo equipo.

La neuquina Daiara Valenzuela, de 23 años nacida en Picún Leufú, se encuentra afianzada dentro de la selección argentina, el pasado año fue finalista del Word Pádel Champioship en Qatar, y se tomó revancha de la final panamericana perdida en el 2023 por 2-1, justamente ante Brasil .