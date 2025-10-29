"Chau Rojo, dejá de robar": los afiches que sorprendieron a Racing antes del duelo con Flamengo

Un aire distinto se respira este miércoles en Avellaneda. Entre la ilusión y el nerviosismo por la revancha de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, las calles cercanas al estadio aparecieron con varios afiches en contra de Marcos Rojo, titular esta noche en el Cilindro.

Los mensajes, firmados por “Pueblo de Racing”, fueron claros y contundentes: “Chau Rojo, dejá de robar”. La aparición de estos panfletos sorprendió a propios y extraños, ya que, si bien la firma hace referencia a la agrupación, en el mundo académico desconocen la autoría real y no descartan que pueda tratarse de un intento de hinchas rivales de generar tensión en la previa del partido más importante de los últimos 58 años.

No es la primera vez que la organización apunta contra un jugador. Años atrás, las calles aledañas al Cilindro fueron escenario de mensajes similares dirigidos al colombiano Edwin Cardona, criticado por su irregular desempeño.

El foco actual sobre Rojo no es casual. Tras la caída 1-0 en el Maracaná, el defensor quedó en el ojo de la tormenta por una desafortunada acción en el cierre del partido: en su intento de ganar una pelota aérea, golpeó involuntariamente a su compañero Santiago Sosa, provocándole una fractura en el hueso malar derecho que lo dejó afuera de la revancha.

Esta situación encendió aún más la polémica entre los hinchas y derivó en la aparición de los afiches en la ciudad.