Desde las 21.30hs en el Cilindro de Avellaneda, Racing recibe a Flamengo por el cotejo de vuelta de las semifinales de Copa Libertadores de América. En la ida, el “Mengao” se quedó con el triunfo por la mínima.

Racing ante uno de los partidos más importantes del siglo, de local tendrá la misión de dar vuelta una serie que pierde por la mínima, aunque estuvo cerca de traerse un buen resultado de Rio de janeiro; la gran actuación de Cambeses bajo los tres palos, lo dejó bien posicionado pensando en conseguir el boleto a la definición tras 58 años.

Para este juego, Gustavo Costas sabe que no podrá contar con Santiago Sosa, lesionado en la ida por un codazo de Marcos Rojo. Las dudas pasan por varios lugares, donde Di Césare o Colombo marcarán el lateral por derecha, Martirena o Mura irán por izquierda, y Nardoni o Zuculini marcarán el mediocampo. Tomás Conechny acompañará a Adrián Martínez en el ataque.

Por su parte el Flamengo, llega de caer en el Brasileirao por la mínima ante Fortaleza, cotejo donde guardó varios de los titulares para la vuelta de Copa. Felipe Luis no contará para este juego con Pedro, una de sus figuras que sufrió una fractura en el antebrazo.

El elenco brasilero cuenta con una racha defensiva positiva ya que a lo largo del torneo sufrió apenas 5 goles en contra, y el cotejo de ida le terminó dando una diferencia que puede hacer valer en Avellaneda.

El ganador de la serie logrará el boleto a la gran final a jugarse a fines de noviembre en Perú. Por otro lado de la lleva llegan Liga de Quito y Palmeiras, donde la ida fue para el elenco ecuatoriano por 3-0.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Datos del partido:

Hora: 21.30

Árbitro: Piero Maza

VAR: Juan Lara

Estadio: Presidente Perón