¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 29 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Sudamericana – Seguridad

La U de Chile vuelve a Argentina entre fuertes medidas de seguridad

Tras los incidentes en Avellaneda ante Independiente, el plantel chileno será resguardado para garantizar la normalidad en la semifinal contra Lanús

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 16:27
PUBLICIDAD
El recuerdo de los enfrentamientos previos mantiene la tensión, y las autoridades buscan evitar cualquier nuevo incidente

Dos meses después de los graves hechos de violencia en Avellaneda durante el partido ante Independiente, Universidad de Chile regresa a la Argentina para disputar la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana frente a Lanús.

El operativo de seguridad, coordinado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y la Policía provincial, será extremo. El plantel chileno se hospedará en Ezeiza para mantenerse alejado de posibles conflictos en la ciudad y su traslado al estadio Néstor Díaz Pérez se realizará por rutas controladas que evitan ingresar a Avellaneda o a la Capital Federal, garantizando un trayecto seguro.

Aunque no viajarán hinchas de la U, las autoridades argentinas buscan prevenir cualquier inconveniente y asegurar que el partido se desarrolle con normalidad. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez ya recibió instrucciones sobre los protocolos de seguridad para su estadía, entrenamientos y traslado al estadio.

El recuerdo de la batalla campal en Avellaneda sigue presente: provocaciones en las tribunas, enfrentamientos cuerpo a cuerpo y varios heridos dejaron un clima de tensión que aún marca la previa del duelo decisivo en la Copa Sudamericana. Por eso, el operativo incluye control policial estricto, escoltas y rutas predefinidas, con el objetivo de proteger al plantel chileno y evitar incidentes que puedan empañar la semifinal.

Con la ida finalizada 2-2 en Santiago, Universidad de Chile buscará ahora un resultado favorable en suelo argentino, mientras que las autoridades y la dirigencia local se esfuerzan por mantener la calma y garantizar un desarrollo seguro del encuentro.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD