En un partido muy emotivo Lanús obtuvo su boleto a las semifiinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con Fluminense en el Maracaná. El Granate, que había ganado 1-0 en Argentina, se llevó la serie con un global de 2-1 y avanzó a semifinales por segunda edición consecutiva. Los conducidos por Mauricio Pellegrino esperan ahora por el ganador de Alianza Lima o Universidad de Chile, que definirán mañana al otro semifinalista de esa llave.

El partido tuvo una demora para comenzar en la segunda mitad debido a un nuevo episodio de la policía brasileña reprimiendo a los hinchas argentinos. Esta vez el mal trago lo sufrieron un grupo de hinchas de Lanús. Las agresiones de la policía tanto en los pasillos que daban a la tribuna superior como en la propia cabecera visitante retrasaron el comienzo del complemento y dejaron algunos heridos.

Fluminense 1-1 Lanús, los goles

En un comienzo donde el Flu dominó el encuentro con claridad, a los 20 minutos cayó el 1-0 de la mano del uruguayo Agustín Canobbio, quien ensayó una pirueta en el área luego de que Luciano Acosta bajara una pelota de cabeza y abrió el marcador con un remate que dejó a Nahuel Losada sin respuestas para igualar la serie.

Después de que el partido demorara su reanudación por los mencionados incidentes de los hinchas de Lanús con la policía, el trámite del encuentro siguió superior a un Fluminense que estuvo muy cerca del segundo, pero entre Losada y su falta de puntería dejaron vivo a un Granate que facturó en su primera acción de peligro. Dylan Aquino, que saltó desde el banco de suplentes recibió sobre la izquierda, tiró una pared con Marcelino Moreno y, mano a mano con Fábio, fulminó al veterano arquero brasileño para desatar el grito de gol del grupo de hinchas que había ido hasta el Maracaná.

Desde ahí fue cuestión de aguantar para un Lanús que tuvo una nueva chance de contra con Sasha Marcich que sin embargo no concretó y luego debió resistir los embates de un Fluminense que terminó metiéndolo contra su propia área, pero fue preso de su desesperación. El Grana también tuvo la fortuna de su lado en la última: Germán Cano ganó de cabeza en el quinto minuto de adición pero la pelota dio en el palo, certificando que habría una nueva hazaña argentina en el Maracaná. Cuarta semifinal de Sudamericana para el conjunto del sur del Gran Buenos Aires, que intentará volver al duelo definitivo con el sueño de alzar el trofeo que conquistó en 2013.