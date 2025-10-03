La categoría espectáculo de la región vuelve a la provincia del Neuquén tras más de 5 años. Este fin de semana se corre la 7ma fecha del calendario 2025 del Prokart, la gran cita será en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, prometiendo dos días inolvidables.

Superando los 120 participantes en todas sus presentaciones, la categoría goza de un muy buen pasar en este 2025 y sigue en contraste crecimiento, es por ello que su retorno a Neuquén se anunció con gran expectativa, y en el Casino magic de Centenario, se hizo la presentación oficial donde dijeron presente autoridades, y pilotos.

De la conferencia dijeron presente Sergio Del Rio, presidente de la Asociación Prokart, Yamil Aschkar, presidente de la Asociación Automovilística Centenario, José Bernal, Tesorero de la Federación neuquina de Automovilismo, Santiago Marillan, marketing del Casino Magic, y los pilotos Agustín Maranchini y Joaquín Garro. en la misma se destacó la importancia de devolver la categoría a la provincia y el trabajo que se hizo para realizar el trazado. Además se agradeció al Gobernador Rolando Figueroa por el acompañamiento.

La pista está emplazada en el estacionamiento de boxes, se buscó el trazado ideal para que quede en condiciones y atractivo para la competencia y el público. El circuito semi permanente quedó de 900 metros.

La programación, es la que se viene desarrollando desde principio de año con las clasificaciones y series disputándose el día sábado; y las prefinales y finales el domingo. las divisionales presentes son Promocional, Junior 125, Súper Sudam Senior, Super Sudam Master, 150 junior, 150 Light y su divisional graduados, Varilleros, 150 Pista y su divisional graduados; y la Escuela APPK. Es de destacar la presencia de pilotos neuquinos campeones argentinos 2025, como Marcos Albert y Vicente Aguilar.

En la última fecha los ganadores fueron: Manuel Scoli (Light 150), Alejandro Biassi (Light 150 graduados), Sami Mendaña (Pista 150), Víctor Villalba (Pista 150 graduados), Gonzalo Castillo (Sudam Máster), Tomás Bruno (125 Junior), Ciro Suarez (150 Junior), Mateo Álvarez (Promocional), Eric Douglas (Varilleros), Santino D`annunzio (Escuela) y Luciano Pessino (Sudam Senior).

El costo de la entrada es de $10mil. Abonando ese monto, se puede ingresar los dos días.