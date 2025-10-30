¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 30 de Octubre, Neuquén, Argentina
Regionales

Choele en alerta: fuego intencional en Isla 92 y una cacería para dar con los culpables

La tranquilidad de la Isla 92 se rompió con un nuevo incendio provocado. Bomberos y policías actuaron rápido, pero la bronca crece: ya no es un caso aislado y el miedo a que esto vuelva a pasar se instaló en la ciudad.

Por Fabian Rossi
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 13:08
Bomberos, policías y personal municipal actuaron rápido para frenar el incendio intencional que afectó a la Isla 92 y evitar que el fuego se expandiera hacia el monte.

El humo se vio desde lejos. Una nube negra que, en plena mañana, encendió todas las alarmas en Choele Choel. Cuando los equipos llegaron a la Isla 92, no hubo dudas: alguien había prendido fuego a propósito. Entre pastizales y senderos, varios focos ardían al mismo tiempo, una señal clara de que no se trataba de un accidente. Los Bomberos Voluntarios trabajaron a contrarreloj junto a la Policía y personal municipal para frenar el avance de las llamas antes de que el desastre fuera mayor.

Aunque lograron controlar la situación sin víctimas y con daños menores, lo que quedó fue un enorme malestar. No es un hecho aislado: en la zona recuerdan otros incendios sospechosos. Y la paciencia empieza a agotarse.

La Isla 92 es un lugar querido, un punto de encuentro, un pulmón natural. Verla atacada duele. Y sobre todo, preocupa. Por eso, también realizaron un minucioso recorrido por el área para descartar la existencia de nuevos focos activos.

Las autoridades abrieron una investigación y piden la ayuda de la gente. Cualquier pista, cualquier mirada atenta, puede ser la clave para encontrar a quien juega con fuego… literalmente.

Se habilitó un canal de denuncias anónimas: lo importante ahora es que nadie se quede callado. Porque lo que hoy fue un susto, mañana podría transformarse en tragedia. Choele Choel no quiere volver a despertar con humo en el cielo. La comunidad está en guardia.

