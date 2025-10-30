Repararon la fuga de gas en Rincón de Emilio: los vecinos regresarán a sus casas

La rotura del caño de gas de alta presión que fue dañado en el barrio Rincón de Emilio por una empresa que fue contratada para llevar adelante una obra municipal fue reparado, y los vecinos que fueron evacuados podrán regresar a sus casas.

El hecho ocurrió a las 9.30’ y los frentistas tuvieron que abandonar sus casas. “La distribuidora de gas natural Camuzzi fue informada para repararlo, tras lo cual se reanudarán las obras” había adelantado Mariel Bruno, la subsecretaria de Infraestructura municipal, en diálogo con el programa “Así Estamos”, que se emite por Mitre Patagonia.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Océano Índico y Mar Mediterráneo. “Inmediatamente el municipio puso en marcha los procedimientos y normas de prevención de riesgos. Todo ocurrió cuando un equipo de trabajo estaba haciendo las excavaciones para una cámara, en el marco de las obras de pluvial y pavimentación” detalló la funcionaria.

Rotura

“Este caño de gas tiene una altura que, si bien está cateado, es decir, está reconocido en toda su traza, es irregular, y uno de los ítems que posee el contrato es justamente la reubicación de este caño a la profundidad correspondiente”, puntualizó.

Aseguró que en la zona “están Bomberos, Camuzzi y la cuadrilla de esa empresa, que es la que soldará el caño para suspender la pérdida de gas”, explicó.

“En el punto donde se generó la rotura va una cámara del sistema pluvial, y es la tarea que se estaba ejecutando al momento de ocurrir el incidente”, señaló.

Lo cierto es que Camuzzi supervisó las reparaciones, tras lo cual realizó una prueba de hermeticidad.

Mirá las notas completa: