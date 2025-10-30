El Ministerio Público Fiscal resolvió unificar la investigación de distintos robos cometidos con modalidades similares en viviendas de la ciudad de Neuquén, y entre los cuales figura el que tuvo como víctima al diputado nacional Pablo Cervi y su familia, el fin de semana pasado.

A instancias de un decreto que emitió ayer el fiscal jefe Mauricio Zabala, responsable de supervisar el funcionamiento de la fiscalía de Robos y Hurtos, el Ministerio Público Fiscal resolvió investigar los hechos de forma conjunta y los derivó hacia la fiscalía de Actuación Genérica.

En principio, la investigación comprende cinco hechos cometidos en su mayoría en la zona centro de la capital provincial entre enero y octubre de 2025, con diversas víctimas y con particularidades en común, de acuerdo a la información recopilada por el MPF y la Policía provincial.

El fiscal jefe Mauricio Zabala

El fiscal jefe planteó que “estos hechos se corresponden con una especial forma de criminalidad”, ya que actuaron bandas de entre 3 y 4 integrantes, que ingresaron de modo violento por los accesos principales, con el rostro cubierto, utilizando en algunos casos armas de fuego, amarrando a las víctimas y llevándose dinero en efectivo.

Zabala indicó que “las características de los hechos denunciados ameritan su investigación en conjunto”, y dispuso “una investigación genérica en los términos del artículo 134 del Código Procesal Penal de Neuquén”.

Diputado nacional Pablo Cervi, tras ser atacado por delincuentes.

“La investigación genérica nos va a permitir focalizarnos en estas particularidades en común, en lugar de trabajar de forma aislada cada uno de estos casos”, destacó Zabala.

Asimismo, señaló que fue informado por autoridades de la Policía provincial de la conformación de un equipo especial dentro de la división Robos y Hurtos de la fuerza para avanzar en esta investigación genérica.