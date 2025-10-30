VMOS avanza con más del 80% de trabajo local en Chelforó

La obra del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sigue tomando forma en la zona de Chelforó y, junto con ella, crece también la participación de trabajadores rionegrinos en el desarrollo productivo provincial. Un relevamiento laboral realizado por el Gobierno de Río Negro verificó que más del 80% de la mano de obra empleada pertenece a la provincia, superando lo que exige la normativa vigente.

El operativo estuvo a cargo del área de Fiscalización de la Secretaría de Trabajo en el puesto que la empresa OPS S.R.L. mantiene sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1070. Allí se ejecutan tareas vinculadas a la construcción de tanques de almacenamiento de petróleo, infraestructura clave para el sistema de bombeo previsto en la iniciativa.

El informe confirma que 101 trabajadores integran actualmente la obra:

– 82 son rionegrinos

– 19 provienen de otras provincias

Los números no solo cumplen con la Ley Provincial 5804, conocida como Ley 80/20, sino que la superan, reforzando la prioridad por el empleo local y registrado. Durante la inspección también se revisaron las condiciones de higiene y seguridad, así como la documentación laboral correspondiente.

Una obra estratégica que ya va por la mitad

VMOS se encuentra en la etapa 3 de 6, con avances en la instalación de cañerías para el sistema de transporte de crudo. Según el cronograma oficial, los trabajos deberían finalizar el 5 de mayo de 2026, sumando capacidad logística a la producción de Vaca Muerta y consolidando la posición energética de Río Negro.

Desde la Secretaría de Trabajo remarcaron la importancia del resultado del operativo: se destaca el compromiso con el desarrollo productivo provincial, el fortalecimiento de la presencia en territorio y una fiscalización activa que garantice derechos laborales y generación de oportunidades para trabajadores y trabajadoras rionegrinas.