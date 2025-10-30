Palmeiras va por el milagro ante Liga de Quito: hora, TV y formaciones

Palmeiras se juega el todo por el todo. Este jueves, desde las 21:30 en el Allianz Parque, el equipo de Abel Ferreira recibirá a Liga de Quito por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, en busca de una remontada que quedaría en la historia.

En la ida, el conjunto ecuatoriano dio el golpe y se impuso por 3 a 0 en Quito, en una noche perfecta para el equipo de Tiago Nunes, que aprovechó cada desconcentración del Verdao. Pero en Brasil nadie baja los brazos: el Allianz estará repleto y el ambiente promete ser electrizante. Ferreira ya lo anticipó: “Noventa minutos es mucho tiempo. Prepárense para una noche mágica. Creo y tengo fe en que algo especial puede pasar”.

Palmeiras llega con bronca y hambre de revancha. El golpe en la ida fue inesperado para un equipo que venía con un rendimiento sólido, con nueve victorias en diez presentaciones en el certamen, incluyendo triunfos ante River y Universitario. El empate sin goles ante Cruzeiro por el Brasileirao sirvió como una especie de pausa antes de esta definición que puede marcar la temporada.

Del otro lado, Liga de Quito viajó a Brasil con tranquilidad, pero sin confiarse. “Haber ganado 3-0 fue muy importante, pero afrontamos este partido como si el marcador estuviera 0-0”, advirtió el director deportivo Eduardo Álvarez. El conjunto albo llega descansado, tras la postergación de su partido por el torneo local, y con la ilusión de volver a una final continental tras varios años.

Quien se imponga esta noche se enfrentará a Flamengo, que anoche se convirtió en el primer finalista tras dejar en el camino a Racing. La gran final de la Copa Libertadores se jugará el próximo 29 de noviembre.

Probables formaciones:

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; Flaco López y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Yeltzin Enrique; Michael Estrada y Alexander Alvarado. DT: Tiago Nunes.