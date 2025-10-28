Con el triunfo de Boca frente a Barracas Central, la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores está que arde. El Xeneize se posicionó nuevamente en el segundo lugar de la tabla anual, y depende de sí mismo para su clasificación directa tras dos años sin participar del torneo continental. River, por su parte, está obligado a ganar el Superclásico para aumentar sus chances y no quedar en el repechaje o incluso afuera. Argentinos Juniors, finalista de Copa Argentina, y Deportivo Riestra, expectantes a una posible caída de ambos.

Con tres fechas restantes en el Torneo Clausura y nueve puntos en juego, Boca suma 53 puntos (con +23 de diferencia de gol) y depende exclusivamente de sus resultados para cumplir la meta. River suma 52 unidades (+20 de diferencia) y está en zona de Repechaje, mientras que el Bicho y el Malevo tienen 51. Esta tabla es liderada por Rosario Central, ya clasificado y con el primer puesto asegurado, que suma 62.

El reglamento vigente desde 2022 establece que los primeros tres equipos de la tabla anual clasifican a la Copa Libertadores, exceptuando a los campeones que obtienen su pase automáticamente. Sin embargo, el tercer puesto solo asegura un lugar en el repechaje, fase en la que Boca quedó eliminado en 2025, lo que enfatiza el peso de asegurar al menos el segundo lugar. En este contexto, el Superclásico del 9 de noviembre será clave para las aspiraciones coperas de ambos. De otra manera, el que quede en puestos de repechaje o incluso fuera de ambas ubicaciones, deberá apuntar a consagrarse en el certamen para obtener el cupo de campeón.

Además, otros escenarios como un triunfo de Lanús en la Copa Sudamericana o que Argentinos logre ganar la Copa Argentina podrían modificar la distribución de cupos, aunque actualmente solo Platense tiene asegurada su participación por haber ganado el Apertura.

El fixture de Boca y River

Fecha 14

Estudiantes - Boca, domingo 2/11, 16hs

River - Gimnasia (LP) (domingo 2/11, 20.30hs)

Fecha 15

Boca - River, domingo 9/11

Fecha 16

Boca - Tigre, domingo 16/11

Vélez - River, domingo 16/11