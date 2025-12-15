Bariloche se prepara para un salto histórico en su perfil turístico: la llegada del turismo asiático. El anuncio del primer vuelo directo de una aerolínea china a la Argentina encendió las alarmas positivas en la ciudad, donde el intendente Walter Cortés y su asesor legal Martín Domínguez ya trabajan para que la cordillera se convierta en destino obligado de este nuevo flujo de visitantes.

El viernes, Cortés viajó a Buenos Aires para reunirse con el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli. El objetivo fue claro: que Bariloche no quede fuera de este circuito internacional que promete un impacto económico y cultural sin precedentes. La estrategia apunta a recuperar un mercado que alguna vez eligió destinos como El Calafate e Iguazú, pero que luego se perdió.

La clave está en la infraestructura. Las obras de ampliación en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria permitirán recibir más vuelos internacionales y consolidar a Bariloche como puerta de entrada a la Patagonia. “El turismo asiático tiene un poder adquisitivo alto y busca experiencias únicas. Bariloche tiene todo para ofrecerlo”, remarcaron desde el municipio.

El desembarco de visitantes asiáticos no solo implica más camas ocupadas en hoteles y más mesas servidas en restaurantes, sino también un desafío cultural: adaptar servicios, guías y propuestas a un público con costumbres e idiomas diferentes. Para Cortés, es una oportunidad de oro: “Si logramos captar este mercado, Bariloche se posicionará como destino internacional de primer nivel”.

Así, lo que comenzó como un anuncio de un vuelo directo desde China se transformó en un proyecto ambicioso: convertir a Bariloche en protagonista del turismo asiático en Argentina. La ciudad se prepara para recibir un nuevo capítulo en su historia turística, con la cordillera como escenario y el aeropuerto como puerta de entrada al mundo.