Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors disputarán la final de la Copa Argentina el miércoles 5 de noviembre en Córdoba, en la cancha de Instituto que será escenario para la inédita definición entre dos clubes que, además, van por su pasaporte a la Copa Libertadores del 2026.

La Lepra cuyana de los cipoleños Maximiliano Amarfil y Ezequiel Centurión ante el estético y dinámico Bichito de La Paternal que conduce Nicolás Diez mano a mano desde las 21:10 y con televisación de TyC Sports.

Luego de haber dejado en el camino a River y Belgrano, respectivamente, mendocinos y porteños prometen un gran marco de público en la Docta, cruce que será dirigido por Nicolás Ramírez y que a diferente del resto de la competencia contará con VAR para repasar cualquier tipo de polémicas.

Que Argentinos sea el campeón no es indiferente para River y Boca, ya que el trofeo y en vitrinas de Argentinos liberará un cupo de la tabla anual mirando hacia la Libertadores del año próximo, mientras que si la balanza se inclina para el lado de Independiente nada de eso sucederá, y la lucha por la acumulación de puntos se tornará apasionante.

También allí una de las explicaciones por definir el certamen cuanto antes, luego de varios días de negociación entre las instituciones participantes que no se ponían de acuerdo en la sede y el día de la gran definición.

Nunca antes

Ni Independiente ni Argentinos han jugado este partido de Copa Argentina antes. Por primera vez ambos son finalistas en los 13 años que lleva el certamen en el calendario oficial de los clubes del país.

El cruce se disputará a 90 minutos, sin alargue, y en caso de igualdad se recurrirá a los penales para conocer al campeón.

Por esta razón, ambos jugarán por la 14ª fecha de la Liga Profesional el sábado. Independiente visitando a Aldosivi en Mar del Plata desde las 14:45, mientras que Argentinos será visitante de Barracas a partir de las 16.