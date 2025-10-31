Patricia Vivanco, la zapalina que rompió barreras y llegó al arbitraje internacional

De Zapala al mundo. Patricia Alejandra Vivanco cumplió uno de los sueños más grandes de su carrera al debutar como árbitra en el Campeonato Sudamericano U17 Femenino de Básquetbol, disputado en Asunción, Paraguay. A sus 29 años, se convirtió en la primera mujer patagónica y segunda argentina en alcanzar la categoría internacional de la

“Cuesta entrar al sistema, pero una vez adentro el rodaje se hace más fácil”, contó en el programa Grito Sagrado, donde repasó su recorrido desde los primeros partidos en torneos locales hasta llegar al arbitraje internacional.

De profesión profesora y licenciada en Educación Física, Vivanco reside actualmente en Neuquén capital, donde integra el cuerpo arbitral de la Asociación de Básquet de Neuquén (ANABNEUQUÉN). Participa en competencias locales, torneos Pre Federal y Federal, y es reconocida por su compromiso y profesionalismo dentro y fuera de la cancha.

Su licencia FIBA llegó en 2023, pero decidió mantenerla en reserva hasta sentirse lista para dar el paso. En 2025, al renovarla, compartió la noticia en redes sociales con una frase que refleja su fe y convicción. Actualmente posee la categoría “Green”, que habilita a dirigir partidos oficiales de distintos niveles y que, por el momento, es exclusiva para árbitras mujeres.

En la Argentina, sólo dos juezas cuentan con esta acreditación: Romina Morales Ibarra, de San Luis, y Patricia Vivanco, quien hizo historia para la Patagonia. Durante el torneo en Asunción, dirigió cinco encuentros, demostrando solvencia, carácter y conocimiento del juego.

Más allá de los logros, Patricia se mantiene con los pies en la tierra. “A veces uno no dimensiona las cosas. Es muy lindo cuando los jugadores y entrenadores te reconocen y te saludan, eso te hace sentir parte de algo grande”, expresó.

Su camino, forjado entre esfuerzo, estudio y pasión, marca un antes y un después para el arbitraje femenino en la región. Vivanco mantendrá su licencia FIBA vigente hasta 2027 y proyecta nuevos desafíos internacionales. Un logro que trasciende fronteras y que llena de orgullo al básquet neuquino y argentino.