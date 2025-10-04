Sandra Mihanovich conmovió con un desgarrador mensaje al recordar a César Mascetti

El legado de César Mascetti sigue presente tres años después de su partida física. Su voz, su trayectoria y su vínculo con la naturaleza y la familia se mantienen vivos en los recuerdos compartidos por quienes lo quisieron. En esta ocasión, fue Sandra Mihanovich quien decidió rendirle homenaje a través de las redes sociales con un mensaje íntimo y cargado de emoción.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram un texto dedicado al periodista, donde expresó: “Tata querido. Te fuiste hace tres años. Te seguimos extrañando. Nos faltás mucho. Tratamos de continuar tu legado y honrar la vida como vos lo hiciste. Gracias”. Sus palabras estuvieron acompañadas por corazones azules y amarillos, un guiño al amor futbolero que los unía a través de Boca Juniors.

Junto a la dedicatoria, Sandra Mihanovich publicó dos imágenes que condensan la esencia de los últimos años de César Mascetti. En una se lo ve sonriente, abrazado a Mónica Cahen D’Anvers en la chacra de San Pedro que juntos construyeron como refugio. En otra, aparece el poema que él mismo dejó escrito poco antes de su fallecimiento, con la serenidad de quien se despide en paz.

El texto, fechado el 12 de septiembre de 2022, revela la mirada íntima del periodista sobre la vida, el amor y la naturaleza. En esas líneas, César Mascetti describe con sensibilidad su entorno: los naranjos, los durazneros, sus perros y el río que tanto lo marcó. También menciona a Mónica como su sostén y a la familia como su compañía en el tramo final.

“Me estoy muriendo en San Pedro… Qué más puedo pedir. Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido”, escribió César Mascetti, dejando plasmado un testimonio que trasciende lo personal para convertirse en un mensaje universal sobre la plenitud y la despedida.

Ese escrito, que en su momento leyó Sandra Mihanovich en el entierro, volvió a cobrar fuerza en este aniversario. La cantante recordó que el propio César Mascetti le había pedido que fuera ella quien lo compartiera llegado el momento. Lo recibió de manos de una enfermera y lo guardó con la responsabilidad de transmitirlo.

La carta fue leída en el cementerio de San Pedro el 4 de octubre de 2022, en medio de una suelta de palomas que selló la despedida. La escena, relatada por la artista en televisión, aún emociona a quienes la recuerdan.

Hoy, esas palabras siguen circulando como un testimonio de amor, gratitud y paz. Una manera de mantener vivo el recuerdo de César Mascetti, no solo en la memoria de su familia, sino también en la de miles de argentinos que lo admiraron.

