Un joven de 23 años fue herido de bala en la madrugada de este sábado en el barrio 130 Viviendas de Centenario, en un hecho que es investigado por la policía y que podría estar relacionado con una disputa territorial vinculada al narcotráfico.

El ataque ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada en la zona de las peatonales, entre las calles Honduras y Buenos Aires. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 52 se encontró con un grupo de personas –entre ellas un hombre y varias mujeres– que se mostraron poco colaborativos y se negaron a brindar detalles sobre lo sucedido.

La víctima recibió un disparo en la pierna derecha que le provocó fractura de tibia y peroné. Fue trasladado por personal de salud al Hospital Castro Rendón, donde permanece internado pero fuera de peligro, según informó Centenario Digital.

Antecedentes y posibles vínculos

Fuentes oficiales confirmaron que el herido es el mismo joven que el pasado 1 de octubre fue demorado en ese mismo barrio, tras un hecho en el que desconocidos balearon el frente de una vivienda. En aquella ocasión, el joven intentó huir junto a un adolescente y fue visto descartando un arma de fuego sobre el techo de una casa vecina, antes de ser interceptado por la policía.

Aunque por el momento no se radicaron denuncias formales por este nuevo ataque, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o un episodio vinculado a la venta de estupefacientes en la zona. La investigación se encuentra en curso y, según trascendió, los investigadores analizan si este hecho se enmarca en una disputa territorial entre bandas por el control de puntos de venta.