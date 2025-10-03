Pese a las presiones mediáticas del mundo Boca por la presencia de Leandro Paredes en el equipo durante la doble fecha FIFA de octubre, el técnico Lionel Scaloni incluyó al mediocampista central en la convocatoria oficial que jugará uno de los últimos amistosos del año previo al Mundial.

Estaba claro que la venida del jugador desde Italia incluía el combo de la próxima cita mundialista en 2026, pero como su nombre es número puesto en la lista final de la Argentina y el combinado que capitanea Lionel Messi ya está clasificado, en Boca creyeron que habría algún tipo de contemplación pensando que el club aún no está confirmado para la próxima Copa Libertadores.

Normalmente, cuando la Selección se va de gira, el campeonato local se detiene, pero esta vez será diferente por lo acotado del calendario. En consecuencia, Paredes marcará el presente el próximo domingo en La Bombonera contra Newell’s, pero luego se sumará a los convocados en Ezeiza.

Argentina se presentará el viernes 10 en Miami contra Venezuela y el lunes 13 en Chicago contra Puerto Rico. En el medio de ambos, irá la 12ª fecha de la Liga Profesional y en ese momento, Boca visitará a Barracas Central.

La formación del Chiqui Tapia

Conocida es la historia de Claudio Chiqui Tapia con Barracas Central, equipo que conduce Rubén Darío Insúa y que marcha como escolta de Unión de Santa Fe, a un punto en la zona B, y da pelea en la tabla anual para ingresar a las copas.

De la Libertadores, el equipo de “La Quema” está a cinco puntos nada más, aunque con muchos equipos en el medio, uno de ellos justamente es Boca.

Con los problemas de juego y consistencia que demuestra la formación de Miguel Ángel Russo, la baja de Paredes se presenta realmente como muy sensible.

Por eso será clave que el equipo gane por la 11ª fecha el próximo fin de semana y así no perderle pisada a Argentinos Juniors y Rosario Central. La chance de que River aún pueda ser campeón de la Copa Argentina, es una buena noticia para Juan Román Riquelme ya que la hipotética vuelta olímpica del Millonario, liberaría un cupo más para el máximo certamen continental.