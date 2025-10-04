La Zona A de la Primera Nacional arde: Madryn en la final y seis equipos pelean por el Reducido

La Primera Nacional entra en su fin de película y la Zona A promete un cierre a pura tensión. Con Deportivo Madryn ya clasificado a la gran final por el primer ascenso, el foco se posa en dos frentes calientes: la pelea por los lugares del Reducido y la batalla por la permanencia.

Desde las 15.30 de este sábado, los siete partidos se jugarán en simultáneo para garantizar emoción hasta el último minuto. Atlanta ya tiene asegurado el segundo puesto, pero Tristán Suárez, San Miguel, Gimnasia y Tiro de Salta, Patronato y San Martín de Tucumán todavía pueden intercambiar posiciones, ya que los separa apenas un punto. Ese detalle no es menor: la ubicación final define localías y ventajas deportivas en el Reducido.

El último boleto a la pelea por el segundo ascenso está entre Deportivo Maipú y Colegiales. Los mendocinos llegan con 45 puntos, uno más que los de Munro, y visitarán a Atlanta en Villa Crespo. En tanto, el Tricolor recibe al poderoso Madryn, que si bien ya tiene su lugar asegurado, no quiere regalar nada.

En el otro extremo de la tabla, se juega un verdadero drama: Almagro y Alvarado buscan evitar el descenso. Los de Tres de Febrero, con 35 puntos, dependen de sí mismos: si le ganan a Güemes como locales, mantendrán la categoría. En cambio, el equipo marplatense, con 33, está obligado a vencer a Arsenal en Sarandí y rezar por una mano santiagueña o una caída del Tricolor para forzar un desempate.

El cierre de la Zona A promete suspenso, nervios y goles decisivos. Nada está dicho y todos los caminos conducen a una tarde de fútbol en estado puro, donde los sueños de ascenso y el miedo al descenso se mezclan en 90 minutos que pueden cambiarlo todo.