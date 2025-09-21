Primera Nacional: descensos confirmados y una lucha a todo o nada por el Reducido

La Primera Nacional entra en su recta final y el cierre promete definiciones calientes tanto en la lucha por el ascenso como en la pelea por la permanencia. Tras la fecha 32, Talleres de Remedios de Escalada y CADU confirmaron su descenso a la Primera B Metropolitana, dejando al certamen con la emoción a flor de piel en los últimos puestos de ambas zonas.

En la Zona A, Atlanta le ganó 1-0 a Tristán Suárez con un gol de Echeverría tras un centro de Coronel, y le mete presión a Deportivo Madryn por el primer lugar, que jugará mañana ante All Boys. Seis equipos ya aseguraron su presencia en el Reducido: Madryn, Atlanta, San Miguel, Tristán Suárez, San Martín (T) y Gimnasia y Tiro.

La lucha por no descender está al límite: entre el 15º y 18º puesto hay apenas 3 puntos de diferencia, con Arsenal y Alvarado, Almagro y Güemes como protagonistas de la pelea. Arsenal cayó 1-2 ante Deportivo Maipú a pesar de jugar con dos hombres más y se encuentra en situación muy comprometida. Alvarado venció 1-0 a Los Andes y sueña con salvarse, mientras que Güemes depende de su visita a Quilmes para complicar a los de arriba. Almagro sufrió una dura derrota ante Ferro y quedó muy cerca de la zona baja, aunque todavía conserva chances de salvarse. Quilmes, All Boys y Ferro también siguen mirando de reojo la tabla, conscientes de que cualquier resultado puede cambiar su destino.

En la Zona B, Gimnasia de Mendoza se afianzó en la cima tras vencer 2-0 a San Telmo y aprovechar la caída de Estudiantes (RC) por 0-2 ante Chaco Forever, sacando tres puntos de ventaja con dos fechas por jugarse. Estudiantes (BA) derrotó a Temperley como visitante y aseguró su presencia en el Reducido, manteniendo viva la ilusión de pelear por el primer puesto. Por su parte, Gimnasia (J) volvió a dejar puntos ante Agropecuario y pasó de puntero a cuarto en apenas tres jornadas.

Los descensos ya confirmados del certamen son Talleres de Remedios de Escalada, que tras dos años en la categoría no logró mantenerse y fue el equipo que más fechas consecutivas estuvo en el último lugar, y CADU, que tras el 0-0 ante Nueva Chicago selló su descenso a la Primera B Metropolitana.

Con apenas dos fechas por jugarse, la definición promete emociones fuertes: en la última jornada se darán duelos clave a doble pantalla: Arsenal vs. Alvarado y Almagro vs. Güemes, mientras la pelea por el Reducido y la permanencia sigue abierta.